Tre egiziani con un monopattino rubato: denunciati

Sono stati intensificati i controlli all’interno del Parco Ducale, in Piazzale della Pace e nelle zone circostanti, compresa l’area attorno alla stazione ferroviaria, con particolare attenzione alla zona dell’ex scalo ferroviario.Diverse le pattuglie impiegate delle quattro Stazioni con competenza in città a cui si sono aggiunte le “gazzelle” della Sezione Radiomobile e la stazione Carabinieri di Corniglio.

Nel corso dei posti di controllo a carattere dinamico sono state identificate 53 persone e controllati oltre 29 mezzi.

Tre cittadini egiziani 36, 24 e 21 anni, i cui uno residente in città, sono stati trovati in possesso di un monopattino elettrico oggetto di furto.

Nella circostanza una pattuglia, nell’attraversare una piazzetta sita nel quartiere S. Leonardo ha notato 4 stranieri intenti a confabulare, vicini ad un monopattino elettrico. Raggiunti dalla pattuglia, tre dei quattro si sono immediatamente allontanati dal monopattino, come a volersi smarcare da quell’oggetto che come si dice in gergo “scottava troppo”.

Fermati per un controllo, l’attenzione dei militari si contrattava su quel monopattino e sull’unico del gruppo che all’arrivo dei Carabinieri non si era scomposto. Ricostruita la vicenda emergeva che i tre egiziani, stavano contrattando con il quarto uomo, un ragazzo bangladese la vendita per 500 Euro del monopattino. Va da se che al termine dei necessari accertamenti è risultato rubato a Parma nel mese di giugno u.s.. Al termine per i tre è scattat la denuncia in stato di libertà per il reato di ricettazione in concorso.

Un 40enne italiano, residente nel mantovano sorpreso in zona Montanara alla guida di un SUV con un tasso alcolemico pari a 1,39 G/L, molto al di sopra del limite massimo consentito dalla legge. Patente ritirata e trasmessa alla Prefettura per le determinazioni di competenza.

Un 29enne magrebino, già residente a Parma, che controllato da una pattuglia in P.le della Pilotta è risultato gravato da un fogli di via obbligatorio dal Comune di Parma, emesso dal Questore per un periodo di anni 4.

Non è mancata l’attività di contrasto al fenomeno del consumo e spaccio di sostanza stupefacente, concentrata principalmente all’interno del Parco Ducale. L’attività ha consentito di segnalare, ai competenti uffici della Prefettura, 5 giovani tra i 20 e i 34 anni, trovati in possesso di piccoli quantitativi di hashish e marjuana per uso personale.

Occultato fra le siepi è stato rinvenuto un pacchetto di sigarette contenente 23 grammi di hashish, suddiviso in “stecche” da 1,00 grammo ciascuna, stupefacente sicuramente destinato allo spaccio.