Tragedia in mare: fidentino 73enne muore a Marina di Pietrasanta

Un uomo di 73 anni di Fidenza, le cui iniziali sono E. G. è morto in mare a Marina di Pietrasanta, probabilmente per un malore. La tragedia è avvenuta nella giornata di sabato 13 settembre. Il fidentino, che si trovava in vacanza con la moglie, è stato soccorso dai bagnini ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il 73enne è stato colto probabilmente da un malore. Gli uomini della Capitaneria di Porto di Viareggio stanno effettuando alcuni accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica della morte.

