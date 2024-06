In via Garibaldi con la bici elettrica rubata: denunciato

Due giorni fa i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, su attivazione della Centrale Operativa, intervenivano in via Garibaldi in quanto un cittadino riferiva di avere notato un giovane in sella ad una bici elettrica, a suo dire, identica a quella che nel mese di aprile gli era stata rubata.

Giunti sul posto, i militari individuavano il giovane a bordo della bici elettrica e dopo averlo fermato procedevano al suo controllo. Il mezzo sul quale era stato sorpreso corrispondeva pienamente con quello oggetto della denuncia e pertanto i militari decidevano di approfondire gli accertamenti.

Presi contatti con la vittima ed acquisite le chiavi ancora in suo possesso, i militari verificavano che si inserivano perfettamente nelle serrature a dimostrazione che la bici rinvenuta era effettivamente quella denunciata come rubata.

A questo punto il giovane veniva accompagnato in caserma dove alla luce delle risultanze investigative, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, al termine degli accertamenti veniva deferito all'Autorita' Giudiziaria parmigiana perché ritenuto il presunto responsabile del reato di ricettazione.