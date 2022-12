Ruba 5 punte di Parmigiano, poi aggredisce l'addetto alla sicurezza: 31enne arrestato

I Carabinieri della Stazione di Parma Centro, hanno arrestato per rapina un 31enne residente in Provincia di Reggio Emilia con diversi precedenti di polizia. La pattuglia è intervenuta presso il supermercato in Via San Leonardo poiché un addetto alla vigilanza era stato vittima di un’aggressione.

Sul posto i militari accertavano che il 31enne poco prima delle 20, usciva dalla barriera delle casse dichiarando di non aver acquistato nulla ma, dallo zaino sulle spalle si vedevano chiaramente diverse punte di parmigiano. L’addetto alla vigilanza, qualificandosi, chiedeva l’esibizione della prova d’acquisto e di eventuali scontrini. Il 31enne, all’improvviso, per tentare la fuga lo aggrediva, venendo bloccato da un altro arrivato in aiuto. Consegnato alla pattuglia, dopo l’identificazione, veniva ispezionato lo zaino dove erano nascoste 5 punte di formaggio pregiato, restituite al proprietario. L’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza a disposizione dell’autorità giudiziaria.