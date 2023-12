Choc in stazione a Fornovo, 23enne accoltellato a bordo di un treno: ferito in ospedale

Grave episodio di violenza nel pomeriggio di lunedì 4 dicembre in stazione a Fornovo. Secondo le prime informazioni verso le ore 17 un giovane 23enne sarebbe stato accoltellato mentre si trovava a bordo di un treno, nei pressi della stazione ferroviaria.

L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, l'auto infermieristica della Croce Verde fornovese e l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Collecchio, oltre ai carabinieri e alla polizia locale.

L'aggressore sarebbe riuscito a scappare prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Il ragazzo, che sarebbe stato colpito alla testa e al braccio, fortunatamente in modo lieve, è stato medicato sul posto e poi trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Non avrebbe riportato gravi traumi. Non sono chiari i motivi dell'aggressione: i carabinieri stanno cercando di fare luce sull'episodio ed hanno avviato le indagini per risalire all'autore della violenta aggressione.

IN AGGIORNAMENTO