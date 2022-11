Via Palermo, 32enne guida con la patente sospesa: rischia una multa fino a 8 mila euro

I Carabinieri della Compagnia di Parma sono stati ancora una volta impegnati in una massiccia attività di controllo del territorio, con numerose pattuglie appositamente dedicate con il supporto di più unità a bordo di autovettura di copertura. L’attività si è concentrata negli orari pomeridiani e serali, consentendo di rispondere adeguatamente alle richieste di intervento della cittadinanza e porre in essere un presidio a tutela della popolazione per prevenire i reati predatori, obiettivo fondamentale e incessante della quotidiana azione dei Carabinieri dispiegati sul territorio.

L’attività ha consentito di rinvenire nei campi in prossimità della strada “Nuova Naviglio” due dispositivi I-Pad di provenienza furtiva, uno dei quali restituito all’avente diritto al quale era stato poco prima rubato dall’interno del veicolo parcheggiato poco distante.

Inoltre nei controlli alla circolazione stradale, in via Palermo è stato individuato un uomo italiano di 32 anni alla guida di un veicolo sebbene avesse patente sospesa. Lo stesso è stato sanzionato ai sensi del relativo articolo del codice della strada (art. 218/6°) che prevede una sanzione amministrativa da € 2046 a € 8186, con revoca definitiva della patente e fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, che è stato affidato a una ditta autorizzata.

I servizi di prevenzione generale hanno permesso di controllare, complessivamente 82 automezzi e identificare 147 persone.