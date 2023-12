Paura nella notte a Fidenza, incendio in tre appartamenti in località Lodesana

Nella tarda serata di mercoledì 13 dicembre si è sviluppato un grosso incendio all'interno degli appartamenti che si trovano al piano di sopra del ristorante Luce Chiara, in località Lodesana a Fidenza. Il rogo, partito per cause in corso di accertamento verso le ore 23, si è generato all'interno di uno dei locali, per poi propagarsi agli altri. Le persone che si trovavano in casa sono uscite in tempo.

Dopo i primi accertamenti dei sanitari hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto alcune squadre dei vigili del fuoco di Fidenza e di Fiorenzuola, l'ambulanza di Fidenza con l'infermiere e l'automedica di Fidenza. Sono arrivate anche diverse pattuglie dei carabinieri.