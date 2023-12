Incendio all'alba alla Città di Parma, fiamme nelle cucine: a fuoco una cella frigorifera

Momenti di paura all'alba di mercoledì 13 dicembre all'interno della Casa di cura Città di Parma di piazzale Maestri. Per cause in corso di accertamento, poco dopo le ore 6 di mattina, si è sviluppato un incendio all'interno dei locali al piano interrato che ospitano le cucine.

Secondo le prime informazioni avrebbe preso fuoco una cella frigorifera. È probabile che le fiamme si siano sviluppate a partire dall'impianto elettrico. Le cause del rogo e la dinamica esatta dell'episodio non sono ancora chiare.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco con l'autobotte, oltre alla squadra investigativa di Bologna che sta effettuando approfondimenti per risalire alle cause dell'incendio. Gli operatori del 115 hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma solo danni ai locali della cucina e alle attrezzature.

LA NOTA DELLA CASA DI CURA CITTA' DI PARMA - "Stamattina si è verificato un corto circuito nel quadro elettrico di una cella frigorifera della cucina; cella frigorifera per altro non funzionante ed oggetto di manutenzione da parte di una ditta esterna nella giornata di ieri. E’ immediatamente scattato il piano antincendio e il principio di incendio è stato immediatamente spento da un operatore della struttura. Tutte le zone filtro sono correttamente scattate e non si è avuta alcuna propagazione di fumo in clinica. Nessuna ripercussione sull’attività sanitaria. Non appena saranno ultimati gli accertamenti la cucina sarà riaperta; per ora è stato incaricato un servizio esterno di provvedere ai pasti dei degenti"

