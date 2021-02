Tragedia al Marmagna, scivola sul ghiaccio per 500 metri: muore escursionista

Tragedia nel pomeriggio di oggi, giovedì 11 febbraio, nella zona del monte Marmagna. Un escursionista, che si trovava nell'area della sella tra il monte Marmagna e il monte Braiola, è scivolato per circa 500 metri sul versante toscano. Sul posto sono subito arrivate le squadre del Soccorso Alpino, oltre che quelle di Elipavulo che hanno perlustrato la zona.

Il maltempo ha creato numerose difficoltà ai soccorritori. Le squadre del Saer e del Sast toscano hanno ispezionato alcuni versanti ripidi. Dopo un paio d'ore una squadra del Saer ha trovato il corpo senza vita dell'escursionista.

Un tentativo di recupero è stato effettuato dall'elicottero Pegaso di Massa-Cinquale, purtroppo senza successo a causa del maltempo. Le squadre del Soccorso Alpino toscano, competenti per territorio, hanno quindi informato le autorità per avere il nulla osta alle operazioni di rimozione della salma, che con ogni probabilità verranno portate a termine non appena le condizioni meteo lo consentiranno.

