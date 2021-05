Tragico schianto sulla tangenziale di Fidenza: muoiono nonno e la nipote di 15 anni

L'auto è stata travolta mentre si immetteva in tangenziale, all'altezza di Coduro

Si è verificato nel primo pomeriggio un tragico incidente, a Fidenza, che ha coinvolto un autocarro e un'auto, costato la vita a due persone, il 79enne Massimino Catellani e la nipote 15enne Nicol Brambilla.

Dalle prime ricostruzioni, è emerso che una Ford si stava immettendo in tangenziale allo svincolo di Coduro. Alle spalle, è stata colpita dall'autocarro, che l'ha trascinata per una quindicina di metri. Fino a quando si è scontrata frontalmente con un camion che stava arrivando dal senso opposto. Sul posto la polizia stradale di Fidenza, il traffico è bloccato. Tra le due vittime, entrambe nell'auto travolta dall'autocarro, un uomo di 79 anni e una bambina di 15 anni. Nonno e nipote. Necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per liberare la carreggiata.