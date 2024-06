Auto contro un albero a Traversetolo: un ferito

Grave incidente stradale nel pomeriggio di giovedì 6 giugno a Traversetolo in Via Toscanini. Per cause in corso di accertamento il conducente ha perso il controllo dell'auto che stava guidando. Il mezzo ha finito la sua corsa contro un albero. Secondo le prime inforrmazioni il guidatore è rimasto ferito. Sul posto i soccorritori del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono di media gravità.