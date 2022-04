Incidente sull’A1: scontro tra due camion sul tratto Parma-Fidenza, traffico in tilt

Incidente sull'A1. Sul tratto Parma-Fidenza, in direzione Napoli. Due camion si sono scontrati urtando il guardrail sul ponte Taro per cause in corso di accertamento. Sul posto una pattuglia della Polizia Stradale per le operazioni di rilievo. Nessun ferito, ma l'intervento di ripristino sul guardrail ha costretto alla chiusura della prima corsia. Si sono formati due chilometri di coda.