Basilicagoiano, Luca Ravera scomparso da 20 di venti giorni: appello a 'Chi l'ha visto?'

Il 57enne Luca Ravera e scomparso da Basilicagoiano il 13 giugno. All'interno della trasmissione 'Chi l'ha visto?' è stato lanciato un appello per la ricerca dell'uomo, scomparso ormai da più di venti giorni. "Non ha con sé i suoi farmaci: potrebbe aver perso l'orientamento ed essere in qualche opedale"

Luca, 57 anni, vive con la madre a Basilicagoiano. Martedì 13 giugno intorno alle 11 è uscito, come fa abitualmente, per una delle sue lunghe passeggiate. Dopo qualche ora, visto che non tornava, la madre si è preoccupata e ha contattato i Carabinieri di Monticelli Terme. Immediatamente sono iniziate le ricerche ma senza nessun risultato. Non ha con sé il cellulare. In casa non ci sono più i suoi documenti. La madre teme che possa essere in difficoltà. Al momento della scomparsa indossava una t-shirt bianca, una felpa bordeaux, jeans e scarpe da ginnastica beige

