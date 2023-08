Ubriaco minaccia alcuni giovani, poi aggredisce i carabinieri con coltelli e bastoni: arrestato

In stato di ebbrezza infastidisce dei ragazzi alla stazione ferroviaria di Borgotaro, poi quando capisce che qualcuno ha chiamato i Carabinieri si allontana per ritornare poco dopo armato di bastone e coltello. Alla vista dei militari, li minaccia e tira fendenti ed al termine di una lunga trattativa consegna l’arma e viene arrestato.

È accaduto nella notte tra domenica e lunedì quando la Centrale Operativa della Compagnia di Borgotaro ha inviato le pattuglie impegnate nel controllo del territorio alla stazione ferroviaria in quanto segnalata una rissa tra un gruppo di ragazzi, in attesa del treno delle 4,30 diretto a Parma, e due giovani del paese. I militari, giunti velocemente sul posto, hanno riportato la calma tra i contendenti ed il giovane rimasto sul luogo.

Fatti salire i ragazzi sul treno e verificato che l’altro tornasse a casa si sono accorti che al binario, da dove poco prima era partito il treno era presente un ragazzo extracomunitario armato di bastone e coltello che in evidente stato di ebbrezza alcolica cercava i giovani per regolare i conti. Resosi conto che non erano più presenti si scagliava contro la pattuglia, tirando fendenti con il coltello e bastonate ai vari cartelli stradali che trovava sul tragitto. I militari, dopo una lunga trattativa dove il giovane alternava momenti di lucidità a ira, riuscivano a farsi consegnare il coltello e dopo un tentativo di fuga a bloccarlo.

Condotto in caserma è stato identificato in un 27enne tunisino con precedenti di polizia ed arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, ubriachezza, porto abusivo di armi e lesioni in quanto nelle concitate fasi della fuga, prima di essere bloccato, provocava lesioni ai militari intervenuti. Al termine delle formalità di rito è stato posto agli arresti domiciliari