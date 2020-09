Tragedia nelle acque della Parma: trovato il corpo del 20enne scomparso

Il cadavere ritrovato nella mattinata di oggi, mercoledì 9 settembre, è quello di Mohamed Ali Yahiaoui, il 20enne residente a Parma e di origine tunisina, scomparso nel tardo pomeriggio di lunedì 7 settembre. La conferma è arrivata dopo il riconoscimento del corpo effettuato dai famigliari di Mohamed. Il giovane si era allontanato da casa nel pomeriggio di lunedì e dalle 18 di quel giorno i suoi genitori non sono più riusciti a contattarlo. Mohamed non è tornato a casa per la notte e la sua famiglia si è allarmata ed ha avvertito le forze dell'ordine: le ricerche sono scattate da subito. Dopo più di un giorno di lavoro degli uomini dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile è stato trovato un cadavere nelle acque della Parma, in corrispondenza del ponte di Baganzola. Dopo qualche ora è arrivata l'identificazione da parte dei famigliari del corpo del ragazzo.

