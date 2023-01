"Buche, acqua e fra un po' le voragini: Oltretorrente a rischio"

"Sono mesi che dall'asfalto esce l'acqua per una perdita sulla strada, in prossimità della fermata dell'autobus. Avvisata più volte Iren, sono venuti una volta ma la perdita non è stata sistemata". La segnalazione di una lettrice a Parmatoday mette sotto la lente d'ingrandimento alcuni problemi presenti in Oltretorrente. "Ad oggi - si legge nella segnalazione - l'asfalto bagnato arriva fino all'incrocio con piazzale Corridoni. Senza contare che con il peso degli autobus è sprofondato e continua a sprofondare. Aspettiamo la voragine, forse a quel punto qualcuno interverrà. Ovviamente quando piove, per chi passa sul marciapiede, doccia gratis".