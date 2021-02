Marmagna: recuperato il corpo senza vita dell'escursionista scivolato

La salma di Paolo Bisaschi si trovava in una buca profonda 4 metri

Il corpo senza vita dell'escursionista di 61 anni Paolo Bisaschi, scivolato per oltre 500 metri sul monte Marmagna nella giornata di giovedì 11 febbraio è stato recuperato dal Soccorso Alpino e a e Speleologico del servizio regionale Emilia-Romagna e Toscana. Il corpo si trovava in una buca profonda 4 metri e dopo una scivolata in un canalone di qualche centinaio di metri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

‌Le operazioni di recupero, che in questi giorni erano proibitive per il maltempo, sono durate più di otto ore. È stato un recupero molto complesso. La salma è stata trasportata dall’elicottero 118 di Massa Cinquale all’ospedale di Fivizzano a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Allegati