Amichevole con l’Elche per il trofeo “Festa d’Elx“

Il Parma domenica 6 agosto giocherà la partita amichevole contro l’Elche, squadra spagnola che nella stagione 2023-24 disputerà la Segunda Division.

La partita con l’Elche, valida per la 62esima edizione del “Trofeo Festa d’Elx“, è in programma alle ore 21:00 allo stadio Martìnez Valero di Elche. In passato al trofeo hanno partecipato squadre di grande prestigio come Real Madrid e Barcellona, il Parma Calcio è il primo Club italiano a prendere parte alla manifestazione.

L’amichevole completa il quadro dei match che i Crociati giocheranno nella pre-season, oltre a Fiorentina, Bochum e Sassuolo.