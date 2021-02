Parma scongiura la zona rossa. La nostra città infatti resta arancione, così come tutta la regione Emilia Romagna. Lo ha stabilito l'ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza, che sarà in vigore a partire dal 1 marzo. A differenza delle previsioni degli ultimi giorni e in base agli ultimi dati disponibili sui contagi la decisione è stata quella di non far cambiare di colore la nostra regione. Le regole, quindi, rimangono le stesse di questi giorni. Dal 6 marzo, poi, entrerà in vigore il nuovo Dpcm del governo Draghi.