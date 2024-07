Mostra ai carabinieri la patente contraffatta: denunciato

Un 54enne sudamericano, residente in città che, controllato dai carabinieri in via Palermo è stato trovato in possesso di una patente di guida palesemente contraffatta.

Nel corso del servizio, una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, ha proceduto al controllo di una autovettura che procedeva al centro della strada, molto lentamente.

I militari, una volta fatto accostare il conducente, hanno proceduto al controllo del documento di guida. L’uomo, in evidente difficoltà, dopo aver tergiversato per alcuni minuti, ha iniziato a rovistare all’interno del vano porta oggetti, da dove ha estratto una patente di guida che consegnava agli operanti.

Il militare ricevuta la patente ha immediatamente notato che qualcosa nel documento non andava. La patente di fatto si presentava con la grafica tipica delle patenti rilasciate in Italia, ma tutti campi e le relative diciture erano scritte in lingua spagnola. Una contraffazione piuttosto grossolana, realizzata con una stampa di bassa qualità, con i dati del titolare posizionati in modo anomalo.

Il successivo accertamento alla Banca Dati della Motorizzazione civile evidenziava che l’uomo non era titolare di patente di guida. Il successivo passo è stato quello di sequestrare il documento, contestare in via amministrativa la guida senza patente e sottoporre il veicolo a fermo amministrativo. Per il 54enne, che è tornato a casa a piedi è scattata la denuncia per uso di atto falso.