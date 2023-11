Scatta l’alert in un hotel di Parma: arrestato 35enne

Stanotte all'una il personale delle volanti è intervenuto presso un Hotel cittadino in seguito ad un alert pervenuto sul portale “Alloggiati”, che segnalava la presenza di un soggetto destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Palermo.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno rintracciato il soggetto all’interno della propria stanza d’albergo.

Alla luce dei fatti, l’uomo è stato trasferito in Questura dove, dopo essere stato fotosegnalato da parte del personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, è stato identificato per un cittadino italiano 35enne residente all’estero, gravato da numerosi precedenti per reati in materia di stupefacenti, per furto, ingiuria e lesioni. Accertata l’esatta identità del fermato, i poliziotti hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione.

Una volta espletate le formalità di rito, l'uomo è stato infatti associato alla casa circondariale di Parma, dove dovrà scontare una pena residua di 10 mesi e 10 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa pari a 300 euro.