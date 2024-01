Quasi 19 chili di droga sequestrati e un arresto ogni 3 giorni: Polizia, il bilancio di un anno

Ben 32mila persone controllate. E 12mila veicoli ispezionati. E ancora: denunciate 873 persone a piede libero, 122 gli arresti. È il bilancio della polizia di Stato reso noto durante una conferenza stampa del questore stamattina, 2 gennaio. La polizia ha anche sequestrato quasi 19 chili di droga: 14 di hashish e 4,5 di cocaina. Fra gli interventi di maggiore rilievo della polizia giudiziaria un fermo per tentato omicidio del 17 luglio, nei pressi della stazione ferroviaria. Grazie ai sistemi di video sorveglianza e alla mobile si accertò che c’era stata una lite.

Allarme per spaccate nei vari esercizi commerciali, interrotti con l’arresto dei soggetti. Una giovane donna tossicodipendente si è resa autrice di ben 29 furti aggravati. E ancora: il fermo per l'omicidio del 31 ottobre scorso.

Rispetto all’anno scorso c’è un lieve decremento dell’attività riguardante i furti in abitazione. Le denunce per furti sono diminuite del 25%: 259 a 199 di quest’anno.

Questi sono i fatti di maggiore rilievo. Dal punto di vista delle misure di prevenzione, c’è stato un incremento degli avvisi orali: 162 nel 2023 nei confronti di altrettanti pregiudicati. I fogli di via 67. Per gli ammonimenti relativi alla violenza di genere sono stati 7, 14 gli ammonimenti per stalker. I daspo sono 27. Due daspo urbani e due daspo willy. Due sorveglianze speciali.

Poi: rilasciati 25mila circa i passaporti rilasciati, a fronte dei 16mila dell’anno scorso., sono stati formalizzate 1093 richieste di asilo, a fronte delle 416 dell’anno scorso. Sette le espulsioni, 46 gli ordini del questore a lasciare l’Italia, 25 gli accompagnamenti.