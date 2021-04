Rapinano una donna per comprare droga: arrestata una coppia a Stradella

Rapinata in via Baganza. La vittima, una donna romena di 65 anni, era a bordo della sua bicicletta mentre è stata avvicinata da un'auto, con a bordo un uomo e una donna. L'uomo, sul lato passeggero, ha finto di chiedere informazioni, ma in un attimo ha afferrato la borsa della donna all'interno del cestino. La vittima ha risposto cercando di resistere, ma è stata sbalzata a terra mentre l'auto si allontanava. Il tutto sotto gli occhi di altri passanti, in particolare di una donna che ha notato l'episodio ed è riuscita ad avvertire, una volta ferma a bordo strada con la sua auto, il 113 comunicando alla polizia la targa dell'auto scappata via.

Le ricerche del veicolo da parte del personale della locale Squadra Volante sono proseguite fino alle 16.30 quando la macchina con la quale la coppia ha effettuato la rapina, è stata individuata e bloccata nella frazione di Stradella di Collecchio. A bordo l' uomo e la donna rispettivamente di 36 e 31 anni, hanno ammesso il gesto e si sono giustificati riferendo di una necessità di denaro per l’assunzione di droga. La perquisizione operata nei loro confronti ed estesa al veicolo ha permesso di rinvenire una piccola dose di stupefacente, acquistata con il provento del furto. I due sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria per concorso nel reato di rapina aggravata. Sono stati sanzionati per uso personale di stupefacenti e per il rifiuto opposto dalla donna di sottoporsi ad accertamenti tesi a verificare il suo stato di alterazione alla guida del veicolo. E' stata sequestrata amministrativamente l’auto ai fini della confisca.