Maxi rissa nell'albergo dei profughi: quattro persone accoltellate

Nella tarda serata di martedì 30 aprile si è verificata una maxi rissa all'interno di un albergo di Tabiano, che ospita alcuni profughi. Secondo le prime informazioni lo scontro avrebbe coinvolto diversi ospiti della struttura.

La violenza, che si sarebbe scatenata per motivi in corso di accertamento da parte dei carabinieri, avrebbe provocato diversi feriti. Quattro persone avrebbero riportato lesioni da arma da taglio e sarebbero state soccorse dalle ambulanze del 118.

L'allarme è scattato verso le ore 23.30 in viale Le Fonti: sul posto sono arrivate tre pattuglie dei carabinieri, oltre all'ambulanza con infermiere di Fidenza, l'automedica e l'ambulanza con i volontari di Salsomaggiore Terme.

I quattro profughi rimasti feriti avrebbero riportato traumi di media gravità: trasportati all'ospedale Di Vaio di Fidenza sono stati affidati alle cure mediche e non sarebbero in pericolo di vita. I militari hanno avviato da subito le indagini per identificare gli aggressori e i partecipanti alla rissa.

IN AGGIORNAMENTO