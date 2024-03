Violenta rissa in via Trento: un ferito grave

Nella serata di lunedì 25 marzo si è verificata una violenta rissa in quartiere San Leonardo. Secondo le prime inforrmazioni due gruppetti di persone si sarebbero scontrati, per cause in corso di accertamento. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure ad una persona ferita, poi trasferita d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi. Sul posto le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per cercare di far luce sulla vicenda.

IN AGGIORNAMENTO