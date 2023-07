A spasso con quasi 350 grammi di cocaina: arrestato un albanese

Controlli dei carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore. In questa fitta rete di verifiche, è finito un albanese 20enne, senza fissa dimora in Italia, il quale è stato notato da un equipaggio di carabinieri in abiti civili di Salsomaggiore Terme. Lo stesso alle domande rivolte dai carabinieri, durante l’identificazione ha risposto in maniera elusiva, manifestando viva preoccupazione e nervosismo, dicendo di essere di fretta per impegni lavorativi, che comunque non riusciva a dimostrare. Ulteriore stranezza l’incapacità di indicare una residenza o domicilio.

Lo stesso, appreso che era stato richiesto un’ulteriore pattuglia in ausilio, per sottoporlo a perquisizione in sicurezza, è entrato letteralmente nel panico. Con il supporto di un altro equipaggio, è stato perquisito, rinvenendo sotto al sedile due involucri in cellophane, contenenti una sostanza bianca polverosa, che dai successivi accertamenti è risultata essere cocaina.

I due involucri avevano rispettivamente il peso di 100 e 237 grammi per un sequestro complessivo di 337 grammi di cocaina.

L’albanese, considerata la palese detenzione ai fini di spaccio di cocaina, invece è stato associato alla casa circondariale di Parma, a disposizione dell’autorità giudiziaria.