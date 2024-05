Segue la compagna ma ha il divieto di avvicinamento: arrestato

Nella mattinata del 16 maggio i poliziotti sono intervenuti presso un asilo nido di via Pescara a Parma in seguito alla segnalazione di una donna che riferiva di essere stata seguita dal suo ex compagno, gravato dal divieto di avvicinamento alla sua persona. Giunti sul luogo della segnalazione, i poliziotti hanno accertato che si trattava di un cittadino filippino, già noto alle forze dell’ordine.

Dopo aver ricevuto dalla donna una dettagliata descrizione dell’uomo, che nel frattempo si era allontanato, la diramavano ai colleghi.

La normativa prevede la possibilità di procedere all’arresto differito dei soggetti gravati da divieto di avvicinamento. Gli agenti hanno visionato le immagini degli impianti di videosorveglianza: l'uomo aveva effettivamente percorso lo stesso tratto di strada della donna pochi secondi dopo il suo passaggio, nel chiaro intento di seguirla.

Il cittadino filippino è stato bloccato nei pressi della propria abitazione, dopo un breve tentativo di fuga. L'uomo, con precedenti per reati contro la persona ed in materia di stupefacenti, già gravato da avviso orale e ammonimento del Questore oltre che dalle misure cautelari del divieto di avvicinamento alla parte offesa e dal divieto di dimora nella città di Parma, è stato arrestato per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato portato in carcere, in attesa del giudizio di convalida.