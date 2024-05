Parma e la sesso-dipendenza: casi in aumento dopo il Covid

L'ipersessualità, o dipendenza da sesso, può considerarsi una vera e propria patologia. "Come disturbo da ipersessualità, in generale possiamo intendere un investimento in fantasie, pulsioni o comportamenti che superano ciò che sarebbe funzionali alla vita dell'individuo" spiega Giorgia Trincone, psicologa Ser-dp del distretto di Parma dell'Azienda Usl. C'è una forte attenzione all'utilizzo di fantasia sessuali, soprattutto per gestire momenti negativi come possono essere noia, ansia e frustrazione, o come una risposta a eventi di vita stressanti. "È come se diventasse una strategia un po’ univoca di gestione emotiva, relazionale e comportamentale - spiega la Trincone -. Questo investimento può diventare però rischioso per le altre aree di vita della persona. Ad esempio, sulla sfera delle relazioni, può incidere in maniera negativa. “I rischi, infatti, dipendono naturalmente dalla tipologia di comportamento sessuale, ma anche dalla presenza più o meno pervasiva della sessualità nella vita della persona".

Identikit del paziente

Anche Parma ha conosciuto dipendenti da sesso. Siamo ancora nell'ordine della minoranza delle dipendenze comportamentali, però è una presenza che tende a crescere soprattutto dopo il Covid. "Anche recentemente abbiamo avuto nuove richieste di consultazione - precisa la psicologa -. Il nostro focus è quello di valutare quanto spazio, secondo la persona, occupa il sesso nella vita del paziente. Molto spesso, c’è un ricorso alla masturbazione, all'utilizzo anche di pornografia. L'atto masturbatorio, magari, tende ad occupare tutte le sere uno spazio consistente nella vita della persona. Noi andiamo a indagare anche su come questo impatta sulle relazioni, se esistono ovviamente. Molto spesso, nell'ordine delle dipendenze, tende a subentrare la menzogna per quanto riguarda l' investimento di tempo in un’attività. Serve indagare sugli stati d’animo. Che ruolo ha il sesso nella vita di una persona, per quanto tempo si fanno pensieri relativi a fantasie sessuali. “Alle volte, la persona ci racconta di trovarsi, un posto, in un locale. E la sua mente viene attraversata da un pensiero che può attivare intensa eccitazione sessuale. Il paziente è principalmente di sesso maschile, con un’età media che si aggira attorno ai quarant’anni, ma è un fenomeno presente anche nel sesso femminile. Normalmente senza particolari difficoltà a livello socio-economico".

Tecnologia e cybersesso

Bisogna considerare importante, se non decisivo, l'impatto nelle tendenze comportamentali di elementi come la tecnologia. L’online ha avuto naturalmente un ruolo fondamentale nel favorire comportamenti e pratiche. Ad esempio, il cybersesso è utilizzo come strumento per soddisfare il desiderio in diversi modi. Garantisce l’anonimato, tende a rendere più facile anche la dissociazione. La perdita di controllo anche spazio-temporale, è favorita. Ci sono tanti motivi per i quali si può iniziare a praticare il sesso più di quanto si facesse in precedenza, ma poi quando si supera un limite, come in tutte le dipendenze, diventa preponderante e compulsivo”.