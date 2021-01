"Se sei straniero a Parma è quasi impossibile trovare una casa in affitto"

La denuncia di Katia Torri, attivista della Rete Diritti in Casa: "In questo periodo è già molto difficile trovare una casa in affitto se sei italiano perché i proprietari preferiscono affittare le case per brevi periodi, utilizzando alcune piattaforme come Airbnb. Se sei straniero è quasi impossibile: a Parma c'è ancora un problema di razzismo".