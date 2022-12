Molinari (Pd): "La Tep risolva i disagi degli studenti che da Vernasca viaggiano verso Fidenza"

"Un gruppo di genitori – del quale io stesso faccio parte – degli studenti e delle studentesse che da Vernasca si muovono in bus verso Fidenza, si è rivolto alla società Tep per denunciare una situazione di forte disagio. Il mezzo Tep delle 7, ogni volta che piove, si allaga. Se come genitori siamo rimasti inascoltati, come consigliere regionale mi rivolgerò formalmente alla società che fornisce il servizio di trasporto pubblico locale. Dispiace che siano ancora una volta i servizi dedicati alle aree montane a scontare disagi. La montagna è discriminata, ancora una volta”. A dichiararlo è il consigliere regionale Pd Gian Luigi Molinari.