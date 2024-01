Giallo in via Corso Corsi, uomo aggredito in un'abitazione: ricoverato in ospedale

Giallo nel pomeriggio di venerdì 26 gennaio in via Corso Corsi a Parma. Secondo le prime inforrmazioni un uomo sarebbe stato aggredito all'interno di un'abitazione. Soccorso dagli operatori del 118, arrivati sul posto con un'ambulanza, il ferito è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.

L'episodio sarebbe avvenuto nell'androne di un palazzo. Sul posto, oltre l'ambulanza, anche polizia e carabinieri che hanno avviato le indagini per cercare di identificare l'aggressore, cbe sarebbe scappato dopo l'episodio di sangue.

I contorni della vicenda non sono ancora tutti da chiarire. Secondo le prime inforrmazioni una donna, probabilmente residente all'interno dell'abitazione, sarebbe sparita subito dopo l'aggressione: sono in corso accertamenti per capire se tra i due episodi ci sia un legame e per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'aggressione. L'uomo sarebbe stato anche derubato.

IN AGGIORNAMENTO