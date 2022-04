Alberi caduti e tetti scoperchiati: nel week end oltre 100 interventi dei vigili del fuoco

Alberi e grossi rami caduti, tetti scoperchiati e crollati a causa delle fortissime raffiche di vento che hanno interessato Parma e provincia durante il week end appena trascorso. In alcune situazioni, come la caduta dei pezzi di cemento in via Euclide e dell'albero in via Langhirano si è sfiorata la tragedia ma fortunatamente non ci sono stati feriti. I danni però sono stati molto significativi.

Sono stati infatti oltre un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco di Parma in città ed in provincia a causa del forte vento, con la caduta di numerosi alberi nelle strade e su abitazioni, tetti sollevati ed in alcuni casi crollati, con l'interruzione di reti telefoniche ed elettriche.

In alcuni casi si è avuto il crollo della copertura di due attività commerciali che hanno impegnato a lungo anche durante la notte il personale della sede centrale e di tutti i distaccamenti provinciali, la situazione è rientrata nella normalità nella mattinata di oggi, anche se proseguono numerosi gli interventi per la messa in sicurezza di alberi e rivestimenti di coperture pericolanti.