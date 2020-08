Rivarolo di Torrile, 85enne scomparso: l'anziano è stato ritrovato

Si era allontanato da via Lori a Rivarolo di Torrile e non era più tornato a casa, non mettendosi in contatto con i suoi famigliari. Un 85enne di Torrile, Vincenzo Saccani, è scomparso dal pomeriggio del 13 agosto e poi ritrovato nelle prime ore della mattinata di venerdì 14 agosto. I suoi famigliari hanno dato l'allarme e presentato denuncia ai carabinieri di Colorno. Le ricerche sono iniziate ieri sera: i militari, gli operatori della Protezione Civile e il personale del Comune di Torrile, con l'ausilio dei cani molecolari, sono riusciti ad individuare e ritrovare l'85enne, che è stato affidato alle cure della Pubblica Assistenza di Colorno. Le due condizioni di salute sono buone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.