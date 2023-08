Rubavano merce dal locale bruciato in via Emilia: due arresti

Gli agenti delle Volanti hanno arrestato ieri, in flagranza di reato, due persone per il reato di furto aggravato in concorso.

L'arresto risale alla tarda mattinata, quando gli agenti, su indicazione della Sala Operativa, sono intervenuti in via Emilio Lepido per la segnalazione di una persona sospetta che stava trasportando oggetti da un noto esercizio commerciale, danneggiato da un incendio lo scorso mese di aprile, ad un veicolo parcheggiato davanti all'ex negozio.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato il veicolo segnalato fermo davanti allo stabile con gli indicatori di direzione accesi e una persona a bordo. Hanno notato inoltre che il baule dell’auto era pieno di articoli per l’infanzia, detersivi, prodotti di cancelleria e per l’igiene personale.

Identificata la persona a bordo dell’autovettura - un 41enne di origini ecuadoriane - hanno chiesto spiegazioni sulla sua presenza sul posto e al possesso della merce, ma di entrambe le cose l’uomo non è riuscito a fornire alcuna spiegazione plausibile.

Tra le altre cose, gli agenti hanno altresì constatato che la rete di accesso al negozio era stata tagliata. Per questo motivo hanno effettuato un controllo dell’area sequestrata, al cui interno hanno individuato e bloccato una seconda persona con un voluminoso sacco tra le mani, contenente ulteriore merce.

L’uomo, fermato e controllato, è stato identificato per un 45enne italiano.

Entrambi pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, sono stati accompagnati in Questura, dove a seguito dei rilievi fotodattiloscopici, sono stati arrestati per il reato di furto aggravato in concorso e denunciati per violazione di sigilli.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i due soggetti, al termine degli atti redatti a loro carico dagli uomini delle Volanti, sono stati collocati nelle camere di sicurezza della Questura nell’attesa del rito direttissimo.

All’esito di tale procedimento, gli arresti sono stati convalidati e, nei confronti di uno dei due soggetti, è stata applicata la misura degli arresti domiciliari, mentre, nei confronti dell’altro, è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.