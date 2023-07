In tre sull’auto al casello di Parma con quasi un etto di eroina: arrestata una donna, denunciati gli altri due

Operazione della polizia nel pomeriggio del 7 luglio: un equipaggio della squadra Volanti intercettava nei pressi del casello autostradale di Parma centro una vettura con a bordo tre giovani. Nel veicolo erano presenti due ragazze ed un uomo; i tre, tutti residenti a Reggio Emilia, non hanno fornito ragioni plausibili sulla loro presenza a Parma. Il loro atteggiamento, molto nervoso, ha spinto gli agenti ad approfondire il controllo. Dopo la perquisizione veicolare e personale, a una delle due donne sono stati trovati 3,5 grammi di eroina; in possesso dell'uomo altri 2 grammi di eroina ed in possesso dell'altra donna una quantità di eroina per un peso di poco meno di 80 grammi. Quest'ultima è stata arrestata per il reato di detenzione al fine di spaccio e nei suoi confronti, all'esito del giudizio direttissimo, è stato disposto il divieto di dimora a Parma. Gli altri due occupanti del veicolo sino stati denunciati in stato di libertà all'autorità giudiziaria per lo stesso reato.