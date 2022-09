A bordo di un motorino senza assicurazione e con la patente revocata: denunciato

Nel corso dei controlli effettuati nel piccolo comune di Bore invece, i carabinieri della Stazione di Pellegrino, coadiuvati dal Nucleo Operativo della Compagnia, hanno fermato numerosi giovani e segnalato alla Prefettura di Parma come consumatori di stupefacenti quattro ragazzi trovati in possesso di hashish e marijuana per uso personale, per un totale di circa 20 grammi, sottoposti a sequestro.

In mattinata una pattuglia della Stazione di Salsomaggiore, durante i controlli alla circolazione stradale ha notato un uomo a bordo di un motorino che tentava di eludere il controllo nascondendosi dietro un edificio. Raggiunto dalla pattuglia, risultava che il veicolo era sprovvisto di assicurazione e che il conducente guidava con patente revocata. Trattandosi della seconda infrazione in due anni, l’uomo veniva denunciato a piede libero per guida senza patente, e sanzionato per la mancanza di assicurazione ed il mezzo sequestrato.