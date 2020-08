“A Borg Taro poteva finire in tragedia”

”Poteva finire in tragedia il gesto folle di un tunisino ventunenne che ha devastato la stazione di Borgo Taro gettando oggetti sui binari che avrebbero potuto far deragliare un treno passeggeri in arrivo, se non fossero prontamente intervenuti due Carabinieri della locale Stazione".



Il Sen. Enrico Aimi Capogruppo di Forza Italia usa parole dure: "Forza Italia rivolge un ringraziamento speciale al coraggio dimostrato dai militari dell’Arma che hanno altresì consentito l’arresto dello straniero. La situazione è oramai fuori controllo in tutta la Penisola, assediata da clandestini senza scrupoli, sovente fanatici, che meritano di scontare la pena in luogo di detenzione per poi essere definitivamente espulsi. Troppi alias, troppa indulgenza, troppo buonismo di stampo ideologico, Forza Italia è per la “tolleranza zero” nei confronti di chi ha financo il coraggio di “sputare nel piatto in cui ha mangiato”. L’epoca dell’assistenza indiscriminata a tutti è finito. Mandiamo a casa le sinistre e insieme a queste gli stranieri violenti e i pericolosi che meritano tutto il nostro disprezzo e la nostra più civile reazione per un ritorno all’ordine nella libertà".