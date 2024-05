A casa con un arsenale: sequestrate una carabina, una pistola, munizioni e pugnali

I Carabinieri della Stazione di Fidenza hanno denunciato due fidentini per minaccia e detenzione illegale di armi. Alcuni giorni erano intervenuti presso l’abitazione di una donna che aveva richiesto al 112 l’invio di una pattuglia in quanto era stata minacciata da un vicino di casa. Nel cortile era presente un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica che, nonostante la presenza dei militari, continuava a inveire contro la donna. Vista la situazione i Carabinieri hanno richiesto l’intervento del personale del 118 che, valutata la situazione, ha accompagnato l’uomo al pronto soccorso dell’Ospedale di Vaio per una più approfondita valutazione sanitaria. Da alcune indagini dei carabinieri è emerso che l’uomo fosse possessore di armi, regolarmente denunciate e pertanto così come previsto dalla legge in questi casi, disposte al ritiro cautelativo. Nel corso degli accertamenti è emersa che all’interno dell’abitazione dell’uomo erano presenti armi intestate anche ad un'altra persona convivente che però non era in possesso di titolo abilitativo valido alla detenzione perché scaduto e non rinnovato. A questo punto i militari hanno prelevato tutte le armi rinvenute - una doppietta, una carabina, una pistola, munizioni e pugnali – per ulteriori accertamenti. Al termine dell’attività, i due fidentini, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, sono stati denunciati alla Procura della repubblica di Parma, per minaccia e per detenzione illegale di armi comuni da sparo.