A casa del padre per scontare i domiciliari, lo picchia e finisce in manette

I carabinieri della Stazione di Salsomaggiore Terme hanno eseguito un’ordinanza di carcerazione emessa dalla Corte d’Appello di Bologna nei confronti di un 43enne il quale, già sottoposto agli arresti domiciliari per maltrattamenti nei confronti della ex compagna, ha ripetuto la sua condotta nei confronti del padre presso cui era ospitato per scontare la misura. L’anziano genitore, stufo delle intemperanze e delle violenze del figlio, ha deciso, pur con riluttanza, di rivolgersi ai Carabinieri. I militari hanno immediatamente informato l’Autorità giudiziaria che, valutate le circostanze e le precise indicazioni fornite dal reparto procedente, ha deciso l’aggravamento della misura. Cosi i militari di Salsomaggiore hanno prelevato l’uomo e lo hanno tradotto, in stato di arresto, presso la casa circondariale di Parma.