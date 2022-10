Gira a dorso nudo con un machete in strada Langhirano, in casa aveva un chilo di droga: 50enne arrestato

Camminava lungo strada Langhirano a Parma, in pieno giorno, a dorso nudo con un'accetta e un grosso machete con una lama da 25 centimetri. Nel garage aveva quasi un chilo di marijuana. Un 50enne italiano, residente a Parma, è stato arrestato dai poliziotti delle Volanti.

Nel pomeriggio del 10 ottobre alcuni passanti hanno visto l'uomo mentre passeggiava, come niente fosse, luogo via Langhirano impugnando un machete e un'accetta. Sono arrivate diverse chiamate al 113. Sul posto, in pochi istanti, sono arrivati i poliziotti delle volanti che hanno trovato l'uomo, corrispondente alla descrizione, ma senza armi.

Gli agenti hanno effettuato una perquisizione nella sua abitazione, che si trova in via Langhirano, nella zona del Campus. In garage i poliziotti hanno trovato le armi, il machete e l'accetta. L'odore di marijuana che proveniva dall'edificio era molto forte: nascosti in alcuni secchi e in un portagioie gli agenti hanno trovato 27 sacchetti pieni di marijuana per un totale di 940 grammi di droga. C'era anche il materiale per il confezionamento e un foglietto di appunti con alcuni calcoli.

Il 50enne italiano e residente a Parma è stato arrestato per cessione e coltivazione di sostanze stupefacenti e denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. Per lui si sono aperte le porte del carcere di via Burla.