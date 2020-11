A Fidenza la Polizia Municipale con il megafono: "Proteggiamoci, battiamo il virus"

Le auto della polizia municipale di Fidenza annunciano l'ingresso dell'Emilia Romagna nella zona arancione. Tutti i quartieri della città sono stati battuti, su decisione del sindaco Andrea Massari, per la diffusione del mesaggio che tiene alta la guardia dei cittadini. Come nello scorso aprile, l'esperimento si ripete sperando che possa avere la stessa efficacia avuta in primavera. La voce è quella del tenore Pietro Brunetto, fidentino doc.

