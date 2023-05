A fuoco una cucina, una donna al Pronto Soccorso per intossicazione

Prima il fumo uscito dalla cappa, poi le fiamme che hanno quasi riempito la cucina di un appartamento in via Aleotti. Tempestivo l'arrivo dei vigili del fuoco, avvertiti da una telefonata di una delle due donne in casa. L'altra è rimasta intossicata lievemente ed è stata portata al Pronto Soccorso di Parma in via precauzionale. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Poteva andare peggio nell'appartamento alle porte del quartiere Montanara, dove poco dopo le 18 del pomeriggio di lunedì 29 maggio è giunta rapidamente una squadra dalla caserma di via Chiavari che ha domato le fiamme. Sul posto anche un'ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi alle donne. Una di queste si trova al Pronto Soccorso.