A lezione di legalità nelle scuole di Parma

I carabinieri del Comando Provinciale di Parma, con l’inizio dell’anno scolastico, grazie alla capillare presenza delle 36 Stazioni presenti in provincia, hanno dato avvio all’attività di prevenzione all’esterno degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado dei vari Comuni, in modo da presidiare le scuole presenti nel Capoluogo, nelle valli appenniniche, nella bassa e sulle colline salsesi.

L’attività proseguirà nei prossimi giorni, per garantire agli alunni la costante presenza dell’Arma, come baluardo a fenomeni di illegalità come il bullismo, incentivando gli studenti a segnalare e dialogare con i Carabinieri, primo passo indispensabile per affrontare e risolvere i problemi.

A breve partiranno, proprio per trasmettere il senso di legalità alle giovani generazioni, anche iniziative volte a diffondere la “Cultura delle legalità” con incontri presso gli istituti scolastici, in piena sinergia con dirigenti ed insegnanti, che l’anno scorso hanno permesso di incontrare oltre 3mila giovani, affrontando tematiche quali l’importanza del rispetto delle leggi, la tutela dell’ambiente, bullismo e cyber-bullismo, utilizzo consapevole dei social network e delle varie applicazioni di messaggistica, ed aprendo alle visite delle scolaresche i Reparti dell’Arma dei carabinieri presenti in città ed in provincia.