A lezione di legalità tra bullismo e rischi sul web: i carabinieri incontrano gli studenti della Pezzani

Continuano gli incontri dei carabinieri della Compagnia di Parma in favore degli istituti scolastici della provincia nell’ambito del progetto edito dall’Arma dei Carabinieri per formare i giovani e diffondere la “Cultura della Legalità”. Nella giornata di ieri i carabinieri della Compagnia di Parma hanno incontrato due classi della scuola primaria Renzo Pezzani. Tanti i temi trattati e che hanno suscitato partecipazione ed entusiasmo tra i giovanissimi alunni dell’istituto: dal ruolo quotidiano svolto dall’Arma in favore della comunità, le sue articolazioni e reparti, alla trattazione di argomenti di attualità, strettamente connessi con la legalità, quali l’uso consapevole dei social, il bullismo ed il cyberbullismo, materie in cui l’Arma è da sempre particolarmente impegnata con una continua opera di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi.