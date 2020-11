A mezzanotte e mezza in strada in Oltretorrente: multati quattro stranieri

Si trovavano in strada, in vicolo Santa Maria nel quartiere Oltretorrente, a mezzanotte e mezza. Quattro stranieri sono stati fermati e sanzionati dai poliziotti delle Volanti che, nel corso della notte appena trascorsa, hanno effettuato alcuni controlli per verificare il rispetto delle norme relativa al contenimento del contagio da Covid-19. I quattro, che avevano tutti precedenti di polizia, hanno violato il coprifuoco: non avevano, infatti, nessun valido motivo per rimanere in strada dopo le ore 22, orario fissato per il coprifuoco.