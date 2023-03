A Neviano rubavano gasolio dai serbatoi dei trattori: spariti duemila litri di carburante. Due denunciati, incastrati dalle videocamere

I carabinieri della Stazione di Neviano degli Arduini hanno denunciato per furto aggravato due cittadini di 23 e 52 anni residenti in provincia di Reggio Emilia con precedenti di polizia. L’attività investigativa ha preso il via quando il titolare di un'azienda agricola si è presentato in caserma denunciando che durante la notte, in diverse occasioni, è stato rubato del gasolio dai serbatoi dei diversi trattori.

Complessivamente nei “raid” notturni sono stati prelevati circa 2.000 litri di carburante. Al termine della denuncia sono state consegnate delle immagini estrapolate dalle telecamere di sorveglianza. Dalle stesse i militari sono risaliti ai presunti responsabili, identificando per primo il 52enne riconosciuto da un tatuaggio e poi il più giovane.

L’attività ha consentito ai carabinieri della Stazione di Neviano degli Arduini di acquisire a carico dei due rilevanti indizi di colpevolezza e di denunciarli all’ Autorità Giudiziaria di Parma per furto.