"L’aggressione con furto subita da un 14 enne parmigiano nel Parco Ducale ad opera di una delle baby gang della città non è un caso di bullismo, ma di delinquenza, nonostante la giovane età degli aggressori". Laura Cavandoli, consigliere comunale e deputato della Lega, fa la sua analisi sulla situazione relativa ai parchi cittadini, spesso teatro di scontro e di episodi di micro criminalità: "Bisogna innanzitutto ringraziare le Forze dell’Ordine per la tempestività dell’intervento, il passante che le ha allertate e il ragazzo intervenuto a difendere l’amico per il coraggio dimostrato che è di esempio per tutti. Durante la discussione sulla petizione della Cittadella lo abbiamo detto varie volte: a Parma c’è un problema di sicurezza nei parchi, prima l’amministrazione si organizzerà per presidiarli, prima i cittadini potranno frequentarli con maggiore serenità".