A Parma le multe "fruttano" 14 milioni:

Un vero 'tesoretto' per la città, anche se una bella fetta non è ancora stata riscossa. Le stime indicate dal Ministero dell'Economia indicano in 1.535 miliardi di euro la cifra sborsata dalle famiglie italiane di tutta Italia a seguito di sanzioni legate al Codice della Strada nel 2023, una cifra che, riferita al Comune di Parma, si attesta a 13,9 milioni complessivi. In base a questi dati, pubblicati da Il Sole 24 Ore, Parma si piazza al 12 posto in Italia come valore assoluto degli incassi derivanti dalle multe. Davanti alla città dei mosaici il podio è composto da Milano (oltre 145 milioni), Roma (106 milioni), Firenze (71 milioni), poi le città di Torino, Genova, Bologna, Napoli, Padova, Verona, Palermo, Venezia, Bari Brescia, Modena, Pescara, Livorno, Rimini, Potenza e Lecce. In fondo alla classifica nazionale (come incassi assoluti), alcune città del centro-sud come Cosenza, Carbonia, Enna, Pesaro, Isernia e Vibo Valentia. Ravenna sopra la media anche per l'aumento degli incassi rispetto al 2022: con il suo 10,1% è infatti ben superiore alla media nazionale di 6,4%.