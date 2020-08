A San Polo fienile divorato dalle fiamme

A San Polo di Torrile, in località Frara, le fiamme hanno divorato un fienile. In tarda serata, intorno alle 23,30 gli uomini del 115 di Parma sono intervenuti per domare un incendio che si è divorato i balloni di un capannone, nei pressi di una stalla di una delle aziende agricole presenti nella località. L'intervento dei vigili del fuoco, vista l'entità dell'incendio, è durato tutta la notte. Le fiamme hanno divorato il capannone.

