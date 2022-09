A scuola di legalità con i carabinieri

Il Comando provinciale dei carabinieri di Parma, anche per l’anno scolastico appena iniziato, ha programmato, in accordo con i diversi uffici scolastici della provincia, una serie di incontri presso le scuole superiori, medie inferiori e alunni delle classi 5° elementari, con l’obiettivo di poter così contribuire alla formazione della “cultura della legalità”, prevedendo anche delle visite presso i reparti dell’Arma. Le conferenze, che si terranno negli istituti presenti nel territorio di tutte le Compagnie Carabinieri (Parma, Salsomaggiore Terme, Fidenza e Borgo Val di Taro) del Comando provinciale, hanno lo scopo di voler stimolare e infondere la cultura della legalità, approfondendo i diversi temi sia dal punto di vista sociale ed educativo, sia da quello più strettamente legato alle funzioni preventive e repressive dell’Arma. In particolare, il personale, dopo una breve descrizione della struttura capillare dell’Arma e dei suoi numerosi reparti speciali, illustrerà gli argomenti con un linguaggio adeguato alle diverse fasce di età con cui si confronterà, su ogni forma di violenza e illegalità, sui rischi collegati alla navigazione in internet e i crimini informatici a causa del massivo utilizzo dei social network, la pericolosità delle sostanze stupefacenti, l’attenzione al territorio e all’ambiente nonché il rispetto delle regole, in particolare quelle per la sicurezza stradale. Si parlerà anche di “stalking” e di maltrattamenti in famiglia, con l’incremento dei reati di “femminicidio”, tematica purtroppo di stretta attualità che continua a riempire le pagine di cronaca dei giornali; i reati relativi alla pedopornografia saranno oggetto di analisi ed approfondimento da parte di personale qualificato.

Gli incontri, sono finalizzati anche ad alimentare il senso di vicinanza tra l’Arma dei carabinieri e il mondo scolastico. Oggi, i carabinieri della Compagnia di Borgo Val di Taro si sono fatti trovare all’ingresso di tutte le Scuole di ogni ordine e grado della Valtaro, della Valceno e della Val Baganza per mostrare la vicinanza dell’Arma nel giorno più importante di ogni alunno: l’inizio della scuola. I bambini ed i ragazzi sono stati entusiasti di vedere le gazzelle? dell’Arma davanti ai loro Istituti e di ricevere delle parole di vicinanza dai Comandanti di Stazione.